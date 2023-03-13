شرطة أبوظبي تستعد للمستقبل بترسيخ «القراءة»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي ورشة للقراءة بعنوان «حياة في الإدارة»، بمبنى إدارة مكافحة المخدرات بالعين، احتفاءً بشهر القراءة الوطني.. وأكد المقدم الدكتور سالم عبيد العامري، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعين، اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز منتسبيها وتشجيعهم على القراءة والمعرفة، وأهمية نشرها للارتقاء بالمجتمع عبر مبادرات وورش تعزز وترسخ ثقافة القراءة.. ولفتت الرائد فاطمة حارب الساعدي مدير فرع الشرطة النسائية بإدارة مكافحة المخدرات - العين إلى أهمية القراءة في تعزيز الثقافة الذاتية والفكرية وتطوير مهارات المنتسبين في مجال العمل، وجعلهم يتطلعون نحو المستقبل. واستعرضت عدداً من الكتب التي تتناول مفاهيم الإدارة وإيجابياتها وسلبياتها.