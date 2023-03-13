السوربون و«بيئة أبوظبي» تتعاونان لحماية الطبيعة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة السوربون أبوظبي مذكرة تفاهم مع هيئة البيئة – أبوظبي، وذلك للتعاون في مجالات البحوث والدراسات وتبادل المعرفة والتنمية على نطاق واسع من التخصصات ذات الصلة بالبيئة. في ضوء مبادرة «Go Green 2023» التي أطلقتها الجامعة بهدف تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على المشاركة في العمل من أجل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة، عبر التركيز على زيادة الوعي بقضايا تغير المناخ، ووضع مبادرات لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز الممارسات المستدامة.. ووقع مذكرة التفاهم البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة الجامعة، والدكتورة شیخة سالم الظاهـري، أمین عام الهيئة.