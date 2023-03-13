يسرا: «1000 حمد الله ع السلامة» يعتمد كوميديا الموقف

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت النجمة المصرية يسرا بطلة مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» الذي يُعرض خلال شهر رمضان هذا العام، عن أنها تسعى من خلاله إلى تقديم دراما كوميدية اجتماعية للعام الثاني على التوالي، وثالث تجربة لها بعد «شربات لوز» و«أحلام سعيدة»، بعدما قدمت في السنوات السابقة جرعة مكثفة من مسلسلات الغموض والتراجيديا.

قالت يسرا إنها تؤدي دور أستاذة إعلام تدعى «سميحة» وهي أم لشاب وشابة، تعود من الخارج بعد سنوات طويلة في الغربة بناء على وصية زوجها قبل وفاته ليحصلوا على ميراثهم، ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم تخوض رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل وأجواء الكواليس وخلف الكاميرا.

وأوضح السيناريست محمد ذو الفقار أن العمل قائم على كوميديا الموقف، وهناك الكثير من المواقف في المسلسل من تلك التي نتعرض لها يومياً في حياتنا، ننقلها للمشاهد بنفس الطريقة. وقال علاء مرسي إنه يجسد دور شخص طيب لكنه عصبي، ودائماً ما يقف عائقاً أمام يسرا، عند عودتها من الخارج، فهو يقيم في منزلها الذي اشتراه دون علمها، وتتوالى المواجهات والأحداث وبعض المغامرات العنيفة بينهما.

أما مايان السيد فتجسد شخصية ابنة الدكتورة «سميحة» التي تعود من الخارج مع والدتها للبحث عن جذورهم وحقهم في ميراث والدها، ويتعرضون للكثير من المواقف الصعبة، وأعربت عن تفاؤلها بالشخصية وفريق المسلسل والعمل مع يسرا من جديد بعد «حرب أهلية». كما عبّرت شيماء سيف عن سعادتها بالتعاون للمرة الثانية مع يسرا بعد نجاح تجربتهما العام الماضي في «أحلام سعيدة»، وتجسد زوجة محمد ثروت الذي يقدم شخصية خريج الحقوق ويمر بعدة أحداث مع يسرا أثناء رحلتها للبحث عن ميراثها.

يشارك في بطولة هذا العمل آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيل له، وإخراج عمرو صلاح.