نسرين سروري «قرة عينك» في رمضان

الكويت (الاتحاد)

تشارك الفنانة البحرينية نسرين سروري في المسلسل الكويتي «قرة عينك» الذي سيُعرض خلال شهر رمضان الفضيل 2023، على قنوات «دبي»، و«SBC» السعودية، والتلفزيون الكويتي.

يشارك في بطولته بجانب الفنانة الكبيرة حياة الفهد، نخبة من أبرز نجوم التمثيل في العالم العربي، هم: بشير الغنيم، سعاد علي، بثينة الرئيسي، عبدالعزيز النصار، ريم عبد الله، محمد الدوسري، حصة النبهان، شيماء علي، سعود بوشهري، ومحمد جابر، والعمل من تأليف علي شمس، وإخراج سعود بوعبيد.

مسلسل «قرة عينك» ينتمي إلى قائمة المسلسلات الكويتية الاجتماعية الإنسانية، وهو مستوحى من قصة واقعية، وتتخلله بعض المواقف المشوقة التي تجمع بين الدراما والكوميديا، وتدور أحداثه حول امرأة يتم حبسها ظلماً، لكن المفاجأة أن براءتها تظهر بعد 30 عاماً، وعندما تخرج من السجن تجد جميع الأبواب مغلقة أمامها.