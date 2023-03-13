علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى برشلونة

حينَ تزور برشلونة، سترى فيها جمالاً مختلفاً عن بقية المدن.. برشلونة المدينة الإسبانية الساحرة والمركز الاقتصادي الأهم في إسبانيا، وصاحبة أكبر موانئ على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.. تتميز برشلونة بمناخها الجميل وشوارعها ومبانيها الشاهدة على الحضارات المختلفة، وُصفت بأنها مدينة متمردة وثائرة بطبعها، فقد استطاعت الصمود والحفاظ على طابعها رغم توالي الجيوش عليها من جميع البقاع، ويعتبر سكانها أنفسهم قومية أخرى غير الإسبان، وهي عاصمة إقليم كتالونيا الذي يتمتع بالاستقلال الذاتي، وثاني أكبر مدينة مأهولة بالسكان في إسبانيا.

التنقل والمواصلات في مدينة برشلونة هو الأسهل على الإطلاق بسبب وجود شبكة طرق متطورة ووسائل مواصلات تساعد السائحين على التنقل بين الأماكن السياحية المختلفة بسهولة ويُسر، ولكن من الأمور التي يجب على السائح الحذر منها أثناء زيارة برشلونة هو التعرض للسرقة والنشل، وأما خيارات السكن في المدينة، فهي كثيرة، حيث يوجد فيها العديد من الفنادق الرائعة.

أثناء زيارتك لمدينة برشلونة، لا بد من زيارة حي شامبلا، الذي يُعد مثالاً حيّاً على العمارة الكتالونية الحديثة، ستجد المباني فيه تصطف في مجمعات على شكل مربعات متشابهة في التصميم لتكون المدينة الوحيدة في العالم التي تتفرّد بهذا التصميم الحديث، ومن الشوارع الأخرى المشهورة في المدينة، شارع الرمبلة الذي ستجد فيه محال للماركات العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات المحلية التي ستعطيك فرصة رائعة لتذوق ألذ الأطعمة التي تشتهر بها المدينة.

وللتمتع بجمال المدينة القديمة، يمكنك التوجه لزيارة الحي القوطي الذي تعود مبانيه للعصر الروماني القديم، والذي يوجد فيه متحف الفنان العالمي بابلو بيكاسو، حيث يمكنك زيارته والتمتع بمشاهدة لوحاته الفنية الرائعة، ثم يمكنك التوجه إلى ميدان كتالونيا، وهو من أشهر الميادين في برشلونة، حيث يتجمع في ساحته السياح من جميع الجنسيات لحضور العروض الموسيقية والرقصات الشعبية.

أثناء زيارة برشلونة، لا تضيّع على نفسك فرصة زيارة قلعة مونتجويك، وهي قلعة عسكرية قديمة على قمة تلة مونتجويك، يمكنك الاستمتاع من خلالها بإطلالة جميلة على المدينة، بالإضافة إلى الاستمتاع بجولة تاريخية داخل القلعة، أما الوجهة التي لا يفوّتها أي سائح حينما يزور مدينة برشلونة، فهي زيارة ملعب الكامب نو الشهير، وهو الملعب الخاص بفريق برشلونة الإسباني، ويعتبر أكبر ملعب لكرة القدم في أوروبا.

وبعدها يمكنك زيارة كنيسة ساغاردا فاميليا، وهي كنيسة كاثوليكية رومانية صمّمها المهندس المعماري الشهير أنطونيو جاودي، وتُعد من أضخم كنائس أوروبا وأحد أجمل المباني في مدينة برشلونة، وقد بدأ مشروع بناء الكنيسة في عام 1882 ولم يكتمل بناؤها حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك، اُختيرت سنة 2007 ضمن قائمة كنوز إسبانيا الاثني عشر.

خلال زيارتك لمدينة برشلونة، لا بد من زيارة ملاهي تيبيدابو، أول وأهم مدينة ملاهٍ في أوروبا الموجودة على جبل تيبيدابو الشهير، حيث يمكنك أن تحظى ببعض الزيادة في الأدرينالين، وفي نهاية رحلتك يمكنك الذهاب إلى شاطئ برشلونة، حيث المياه الصافية والرمال الناعمة والمطاعم التي تقدم أطيب المأكولات البحرية، بالإضافة إلى جولات القوارب المسائية الساحرة.