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السعودية تعتمد 11 شركة لتقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي

المسجد النبوي
13 مارس 2023 18:24

 اعتمدت السلطات السعودية 11 شركة متخصصة في مجال التغذية ممن تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة لمتعهدي الإعاشة في تقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وقالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة في بيان اليوم الاثنين، إنها خصصت برنامجا مكثفا يُعنى بمتابعة تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي ويُراعي التزام الجميع بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية والمحافظة على تطهير ونظافة المسجد النبوي وتهيئته للمصلين والزائرين.

 

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