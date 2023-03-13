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جائزة أبوظبي تكرم سفراءها الصغار

جائزة أبوظبي تكرم سفراءها الصغار
13 مارس 2023 14:50

أبوظبي (الاتحاد) كرمت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي، ضمن فعاليات الحفل الختامي لأعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، سفراءها الصغار ممن شاركوا في دعم الحملة الـ 11، عبر تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في عملية الترشيح.ساهم السفراء في إطار برنامج سفراء جائزة أبوظبي الصغار، الذي تم إطلاقه العام الماضي بمشاركة أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل والمجلس الاستشاري للأطفال في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في تمثيل قيم جائزة أبوظبي المتمثلة بالخير والعطاء والإلهام في مدارسهم ومواقع التواصل الاجتماعي، فكانت حصيلة جهودهم انعقاد عشرات الجلسات التعريفية التي استفاد منها أكثر من 3000 طفل و120 معلماً و40 ولي أمر.
نجح برنامج سفراء جائزة أبوظبي الصغار في إشراك الأطفال وتشجيعهم على تقديم ترشيحاتهم، ما يؤكد انسجام نهجه مع استراتيجية دعم ملف تمكين الطفل وتعزيز قدراته وإمكاناته.

جائزة أبوظبي مبادرة تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات، وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه. ومنذ انطلاقها عام 2005 كرمت الجائزة 92 شخصية تنتمي إلى 16 جنسية مختلفة، وقدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة مساهمات مجتمعية قيمة شملت الكثير من المجالات المتنوعة، نذكر منها الرعاية الطبية، والتعليم، والمحافظة على البيئة، والتراث العريق لدولة الإمارات.
 

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