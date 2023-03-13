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وفاة الروائي الياباني أوي الحائز على نوبل للآداب

كينزابورو أوي الحائز على جائزة نوبل في الأدب الياباني
13 مارس 2023 11:06

توفي الياباني كنزابورو أوي الحائز على جائزة نوبل للآداب، في الثالث من مارس بسبب التقدم في السن، وذلك حسبما أفاد ناشره.
وكان عمر أوي 88 عاماً وهو ثاني ياباني يحصل على جائزة نوبل في الأدب.

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المصدر: وكالات
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