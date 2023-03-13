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"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" يفوز بأوسكار أفضل فيلم دولي

حصل جيمس فريند على جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي عن الفيلم
13 مارس 2023 07:29

 فاز الفيلم الألماني "أوول كوايت أون ذا ويسترن فرنت" أو "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" بجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي.

وفي وقت سابق، فاز البريطاني جيمس فريند بجائزة أوسكار أفضل تصوير سينمائي لعمله في الفيلم الألماني، والذي حصل على تسعة ترشيحات ضخمة للفوز بجوائز الأوسكار بما في ذلك أفضل فيلم، وهو أمر نادر نسبيا بالنسبة لفيلم ناطق بلغة أجنبية.

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم السينما غيرت في عام 2020 اسم الجائزة من أفضل فيلم أجنبي إلى أفضل فيلم روائي دولي من أجل إضفاء المزيد من الايجابية نحو الأفلام المنتجة خارج هوليوود.

والفيلم مبني على رواية عن الحرب العالمية الأولى من تأليف الكاتب إريك ماريا ريمارك، وهو نفسه من قدامى المحاربين الألمان في الحرب. والكتاب، الذي أصبح  من الكلاسيكيات، يحكي عن الصعوبات التي يواجهها الجنود أثناء وخارج المعارك.

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المصدر: وكالات
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