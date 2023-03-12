تلّي ودُمى في «حمدان بن محمد لإحياء التراث»

دبي (الاتحاد)

أقامت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ورش عمل لطالبات المدارس في دبي، بالتزامن مع شهر القراءة، للتدرب على عدد من المهن والحرف التراثية، على رأسها «صناعة التلي» التي تعد واحدة من أعرق الحرف في الدولة، وتتميز بالألوان الزاهية والتصميمات الجميلة التي تستلهم أنماطها من عناصر البيئة المحلية، وشهد المركز ورشة عمل لصناعة الدمى التي مارستها الجدات لإسعاد حفيداتهن، كما أقيمت ورشة لصناعة الفخار التي اشتهرت في الإمارات، واستعرضت الورشة تاريخ الفخار منذ نشأته وحتى الآن، بينّت مراحل صناعته وأدواته وطرق تشكيله واستخداماته.