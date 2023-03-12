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روبوت لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي

روبوت لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
13 مارس 2023 00:21

أبوظبي (الاتحاد)

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"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي

يستطيع المتعاملون في مديرية المرور والدوريات بأبوظبي الاستعلام عن الإجراءات والمستندات اللازمة لمعاملاتهم من خلال «الروبوت الذكي» الذي دشنته شرطة أبوظبي لتقديم خدمات استباقية متميزة، ضمن توظيف وتطوير تكنولوجيا المستقبل إلى جانب مشاركته في التوعية والتثقيف المروري الرقمي، وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية، أن الروبوت يستخدم أيضاً في التوعية من خلال عرض الفيديوهات المرورية الرقمية والرد على استفسارات الجمهور، حضر التدشين العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة.

شرطة أبوظبي
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