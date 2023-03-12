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«مترو دبي للموسيقى» يصل «محطة الختام»

«مترو دبي للموسيقى» يصل «محطة الختام»
13 مارس 2023 00:21

(رويترز)

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اختتم مهرجان مترو دبي للموسيقى دورته الثالثة أمس، في خمس محطات بمترو دبي تحولت إلى مسارح موسيقية، تستهدف تشجيع الناس على استخدام المواصلات العامة وجعل رحلتهم إلى البيت أكثر متعة، بعد يوم العمل، وقالت أمينة طاهر، تنفيذي أول تسويق-براند دبي: إن المهرجان الذي انطلقت فعالياته 6 مارس الماضي شارك فيه 20 موسيقياً من الإمارات والخارج، وقال الموسيقي جون بوتيجيج، الذي أبهر الركاب بالعزف على آلتي جيتار في وقت واحد: «أشعر أن الناس يرون أنه ربما يكون شيئاً مختلفاً، وإنه لشيء رائع حقاً أن تكون جزءاً من 20 موسيقياً يعزفون جميعاً موسيقى مختلفة من ثقافات مختلفة حول العالم، وهذا يُظهر فقط أن دبي مكان شامل للغاية».

مترو دبي
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