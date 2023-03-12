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رسائل وورود لضحايا «تسونامي»

رسائل وورود لضحايا «تسونامي»
13 مارس 2023 00:21

(وكالات)

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أحيت اليابان ذكرى مرور 12 عاماً على وقوع الزلزال الهائل وموجات المد العالية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق البلاد، وأدت إلى كارثة فوكوشيما النووية، وحرص العديد من اليابانيين على المشاركة في مراسم التأبين بكتابة رسائل للضحايا والمشردين جراء الكارثة، وعرضها في متحف مدينة إيواكي بمحافظة فوكوشيما، فيما نشر بعضهم الزهور على شاطئ إيواكي، وشهدت مدينة إيشينوماكي بمحافظة مياجي وقفة بالفوانيس، ومن بين الذين شاركوا في إحياء ذكرى الزلزال هيرواكي ساتو، الذي ذهب مع زوجته وولديه لتأبين والده، وقال ساتو «أردت أن يرى أحفاده الذين أصبحوا شباباً».

اليابان
تسونامي
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