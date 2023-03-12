شيخة المرزوقي تصنع البهجة بالموسيقى

خولة علي (دبي)

شيخة المرزوقي.. فتاة موهوبة ومتميزة، لديها شغف بفن الموسيقي منذ طفولتها، بدأت تعزف السلام الوطني في الطابور الصباحي، لتكون وقتها أصغر عازفة في المدرسة، فازت بمسابقة «أنا موهوب يا وطني» على مستوى الوطن العربي، كما ألّفت مقطوعات موسيقية نالت على أثرها المركز الأول في مسابقة «الموهوب الصغير»، ونالت إشادة واسعة من الفنانين.. رحلتها مع الموسيقي لم تكن سهلة، حملت على عاتقها مهمة تطوير مهاراتها وتحدي قدراتها لعزف مقطوعات موسيقية عالمية، وأثبتت فيها جدارتها.

لم تتوقف شيخة المرزوقي في العزف على آلة واحدة، إنما عزفت على عدة آلات موسيقية، منها البيانو والأورج والجيتار، انضمت إلى فريق الموسيقى المدرسي، الذي منحها التشجيع والرغبة في الاستمرارية والعمل ضمن فريق واحد متكامل، مؤكدة أن الموسيقي عالم لا حدود له، حيث يعبر عن إحساس الفنان والحالة التي يعيشها من خلال معزوفة يستشعر بها الآخرون، سواء بإيقاعات مفرحة أو حزينة.

مقطوعات كلاسيكية

تعلقها بالموسيقى جعلها تخوض تجربة عزف مقطوعات شهيرة من خلال الاستماع لها على «اليوتيوب»، ثم محاولة التدريب على عزفها أو العمل على عزف ألحان جديدة مستوحاة منها، وهي تميل إلى الإيقاعات الهادئة، والكلاسيكية، وإصرارها على تعلم هذه المعزوفات دفعها لتحدي قدراتها، وإتقان أي لحن يمكن أن يشعل في داخلها الرغبة في عزفه وإبداعه.

وترى المرزوقي، أن الموهبة عموماً تشكل شخصية الفرد وتجعله أكثر ثقة بنفسه وبقدرته على التميز، وإظهار براعته وإبداعه في مجال ما، موضحة أن الفن لغة حية للتواصل مع الآخرين ومعرفة انطباعهم من خلال تذوق ما تقدمه من ألحان، مما يدفعها دائماً إلى تطوير مهاراتها وتقديم الأفضل.

غذاء للروح

ومشاركة شيخة في عالم الموسيقى، اقتصرت في البداية على الاحتفالات المدرسية، لكن سرعان ما انتشر صيتها لتكون حاضرة بفنها في مختلف المناسبات المجتمعية، حيث شاركت بمعزوفة اليوم الوطني في مدينة الطفل، وقدمت مقطوعة موسيقية في «يوم السعادة» بالمركز الصحي، وأيضاً شاركت في «يوم المسن العالمي» في مجلس الراشدية، كما تم استضافتها في عدة قنوات إذاعية كموهبة إماراتية واعدة في مجال الموسيقى، الذي يُعد غذاءً للروح وسكوناً للعقل وهدوءاً للنفس، ومصدراً للطاقة الإيجابية التي تسعد الناس.

معلّمة موسيقى

ونظراً لكون شيخة تنتمي لأسرة متميزة، حاصلة على جوائز عدة على مستوى الدولة، فكانت أمها تقف دوماً خلف نجاحها الأكاديمي وتدعم موهبتها، من خلال توفير احتياجاتها وتشجيعها المستمر للمشاركة والتواجد في الكثير من المحافل الاجتماعية والمسابقات المختلفة.

وتطمح شيخة أن تكون معلّمة للفنون الموسيقية، وتنشر جمالية هذا الفن بين الطلبة في مدارس الدولة، وأن ترتقي بهذا الفن وتترك به بصمتها الخاصة، لتصل به إلى مستويات عالمية.

إنجازات بلا حدود

حققت شيخة المرزوقي الكثير من الإنجازات في عالم الموسيقى، فقد حصلت على جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، عن فئة الطالب المتميز عام 2019، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة «أنا موهوب يا وطني»، والمركز الأول في مسابقة «الموسيقى والحياة»، كما حازت المركز الأول في مسابقة «المؤلف الصغير»، وشاركت في مواهب «استوديو الشارقة»، ونالت مركزاً متقدماً فيه، بالإضافة إلى تميزها في مسابقة «لغة الطبيعة عزف وغناء».