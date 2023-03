«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» يتطلع إلى حصد جوائز الأوسكار

هوليوود، الولايات المتحدة (أ ف ب)

نشطت التكهنات قبل ساعات من حفل الأوسكار الذي يُقام الأحد المقبل، في شأن إمكان أن يحصد الفيلم الكوميدي الشديد الغرابة وغير التقليدي «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» (Everything Everywhere All at Once)، أبرز الجوائز، بعدما جعلته الترجيحات الأوفر حظاً.

تطمح الأكاديمية التي تنظّم الأوسكار إلى أن تنجح أمسيتها، وهي الخامسة والتسعون، في استقطاب عدد كبير من المشاهدين، ليتابعوا ربما الفوز المحتمل لهذا الفيلم لذي وُصِف بأنه «مجنون» نوعاً ما، والمرشّح لإحدى عشرة جائزة، بعدما حقق نجاحاً منقطع النظير في دور السينما، إذ بلغت إيراداته مئة مليون دولار.

ويروي «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» الذي يجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، قصة مالكة مغسل تؤدي دورها ميشيل يو، أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية، وتصبح هذه المهاجرة الصينية بمنزلة الأمل الأخير للبشرية، إذ تواجه شريرةً خارقة تهدد «الكون المتعدد» برمّته، يتبين أنه الأنا الأخرى لابنتها التي تعاني اكتئاباً.

وللتمكّن من ذلك، يتوجب عليها استخدام قوى مختلف حيواتها البديلة، من خلال عوالم غريبة، تكون لبعض البشر فيها مثلاً نقانق «هوت دوغ» بدلاً من الأصابع.

وحصد الفيلم معظم الجوائز السينمائية التي وُزعت قبل حفلة الأوسكار، بفضل حبكته التي تقوم على أفكار مؤثرة عن حب العائلة، تولى ترجمتها على الشاشة فريق عمل لامع معظمه أعضائه من الآسيويين.

ولاحظ الكاتب المتخصص في «هوليوود ريبورتر» سكوت فاينبيرغ، أن «وراء الفيلم مجموعة من الأشخاص المحببين الذين لا يمكن عدم التعاطف معهم». أما المنافسة بين الممثلين، فتبدو أقوى بكثير، وقد تتركز على جائزة أفضل ممثلة بين كيت بلانشيت المرشحة عن دورها كقائدة أوركسترا في «تار»، وميشيل يو، بطلة «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» التي قد تصبح أول آسيوية تحصل على اللقب في هذه الفئة.

أما في فئة أفضل ممثل، فالمعركة حامية بين كل من براندن فرايزر عن «ذي وايل»، وكولين فاريل عن «ذي بانشيز أوف إنيشيرين»، وأوستن بتلر عن «إلفيس».