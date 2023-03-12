شيخة الجابري تكتب: الإمارات الإنسانية

منذ عهد والدنا القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ومنذ قيام الاتحاد، مروراً بعهد قائد التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، ومنذ أن «حفظنا العقل» كما يقول أهلنا في الزمن القديم، ومنذ أولَ أنّةٍ أو آهةٍ طلعت من صدر محتاج، أو مُتعَب، أو مظلوم، أو مريض، أو مُتعثّر في أي بقعة من بقاع الأرض وهذا الوطن، وطن للخير والعطاء، والتعايش، والتسامح، والمحبة والسلام.

وحتى اليوم، ونحن نعيش عصر المستقبل والأثر الإنساني العظيم، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، القائد المُحبُّ للإنسانية ومسيرة الخير في نماء وتطور وانتشار أسرع وأسرع، أيادي الإمارات البيضاء تمتد في كل مكان مُسعفةً ومنقذةً ومُساندة، الإمارات حاضنة العمل الإنساني بكل اقتدار وتمكن وجدارة، هذا القلب الإماراتي «الرحّوم» (على قولة الأوليين) لا يتوقف عن النبض، ولن يتوقف بمشيئة الله، وقائدنا صاحب المقولة التي أجزم أنها أصبحت عالمية الأثر «لا تشلّون هم».

إن هذه الرسالة «لا تشلّون هم» التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ليُطمئن أبناء شعبه عندما أصابت جائحة كورونا العالم، لم تكن تقتصر على من يعيش على أرض الإمارات، بل إنها امتدت لتُطمئن الناس على مستوى العالم، وكأن بالمصاب في زلزال مثلاً يستنجد بالإمارات فتُهب الأصالة الإنسانية، والشعور بالمسؤولية لتساعد، وتقف مع صاحب الحاجة حتى يُصبح آمناً في سربه، معافى في جسده، مطمئن القلب، وفي خير وسلام.

إنسانية هذا الوطن بأياديه البيضاء وتسامُحِه لم تُفرّق في نجدة الملهوف ومساعدة المحتاج بين إنسان وآخر، ولم تتعامل بعرقيةٍ أو نديّة أو مِنّةٍ أو فضل، بل إنها تتعامل مع كل ذلك بشكل متساوٍ وبإنسانية عميقة، وفارقة، سلوك رفيع المستوى في التعامل مع كل الأطياف، فالهدف هو الإنسان وسعادته، وسلامته في كل حال.

هذا هو النهج الذي آمنت به الدولة الإنسانية، والوطن الذي لا يتوانى عن إرسال أبنائه متطوعين في شتى أنحاء العالم، أولئك الأبناء الذين يأتون طواعية للعمل من أجل مساعدة الآخرين، لأنهم أبناء زايد «طيب الله ثراه»، وأبناؤه، حفظهم الله، الذين آمنوا بأن الإنسان هو أصل الخير، ويستحق أن تُفتح له كل الأبواب التي يمكن أن ترسم ابتسامة على وجهه، أو تُزيل عنه أثراً لألم، أو وجع، هكذا تتعامل الإمارات مع الشقيق والصديق، وهكذا تنشر الخير، وتُبسط أيادي الرحمة في كلّ بقاع العالم.