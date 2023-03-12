سعيد بن صقر القاسمي يفتتح «الشارقة التراثية» بدبا الحصن
سعيد بن صقر القاسمي يفتتح «الشارقة التراثية» بدبا الحصن
12 مارس 2023 18:39
افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، فعاليات النسخة الـ 20 من أيام الشارقة التراثية في مدينة دبا الحصن، التي تستمر حتى 18 مارس الجاري.حضر الافتتاح الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، وأحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وأعضاء المجلس ومديرو ومنتسبو الدوائر المحلية والحكومية وأهالي دبا وضيوفهم من مختلف إمارات الدولة. وشهد الحفل تقديم فقرات الفنون الشعبية، ومبادرة متاحف على الطريق، والمقهى الثقافي، وقرية الطفل، والألعاب الشعبية، وبرنامج المسرح.