«أيام الشارقة التراثية».. إضاءة على سفن البوم والأهازيج و«النبطي»
«أيام الشارقة التراثية».. إضاءة على سفن البوم والأهازيج و«النبطي»
12 مارس 2023 17:08
ناقشت جلسة ثقافية نظمها المقهى الثقافي بدبا الحصن، ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية، عدة نماذج من ملامح الإبداع في الموروث الشعبي المحلي والخليجي، وشارك فيها كل من الدكتور وليد حميد السيف من دولة الكويت، والباحث الشاعر سالم الزمر، والباحث التراثي جميع الظنحاني، فيما أدار الجلسة التي عقدت في متحف «بيت النابودة» في ساحة التراث، محمد حمدان من إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث. بدأ الدكتور وليد حمد السيف، مداخلته بالتعريف بالإبداع بأنه ابتكار أو فكرة ذات قيمة لم يسبق لها مثيل، متحدثاً عن السمات الأساسية لعملية الإبداع والتي يتمثل أهمها في المرونة والانفتاح في البحث عن الحلول للمشكلة، والفضول الشديد في الاستكشاف والخيال الواسع في الوصول إلى الحلول، والإيجابية التي تنظر للعالم بفضول وتبحث عن الحلول، والدافع القوي الذي لا يعرف الإحباط أو الملل، أو الشجاعة التي لا تعرف القلق أو الخوف من الفشل. واختتم السيف ورقته بعرض بعض النماذج الإبداعية من التراث الثقافي الكويتي، ومن ذلك، صناعة السفن ولا سيما سفينة البوم التي تمثل مظهراً من الإبداع الكويتي الخاص باعتبارها كانت من أسرع السفن في الخليج وقادرة على نقل حمولات كبيرة من التمور وغيرها، فضلاً عن الغوص والسفر التجاري الشراعي وأدوات صيد الأسماك، وفي الحياة البدوية ذكر حياكة السدوة وغيرها من الفنون التي ارتبطت بالأعراس الشعبية والمناسبات الوطنية. في حين جاءت ورقة سالم الزمر حول الإبداع في الشعر النبطي الإماراتي، حيث قدم بدوره تعريفات عدة للإبداع ومفهومه، ثم انتقل للحديث عن علاقة الإبداع بالشعر النبطي الإماراتي القديم، ودور الشاعر الماجدي بن ظاهر في نظم الشعر بلغة بديعة المعاني والمفردات، مشيراً إلى استخدام أهل الإمارات الأوائل كلمة (بِدع) وإطلاقها على آباء المياه. واعتبر الزمر أن الإبداع منذ القدم يقوم على تجربة الإنسان ومسيرة حياته، ومن ثم هو ذوق عام وخاص يتأثر بتراكم الخبرات والجينات والتجارب، وناتج عن ثقافة المجتمع والتجمعات البشرية. وتحدث المحاضر عن علاقة الشعر بالإبداع، لافتاً إلى أن الشعر الشعبي مصدر التراث والوثيقة الأكثر موثوقية في رصد تاريخ المنطقة وشعوبها، وأن الإبداع في الشعر يتجسد في مفهومين أحدهما واسع باعتباره خروجاً عن المألوف، والثاني ضيق باعتباره الإتيان بشيء جديد لم يسبق إليه، ومن ذلك ظهور الأراجيز القصيرة والتغاريد في الشعر النبطي، ثم القصائد والمطولات والمسمطات والموشحات والمخمسات والمسبعات، وصولاً إلى الشعر الحديث المفعل منه والمرسل المنثور. أما الباحث التراثي جميع الظنحاني، فتحدث عن الأهازيج الشعبية الإماراتية التي مارسها الرجال والنساء في حياتهم اليومية، وتم تناقلها عبر الأجيال وبقيت خالدة على الصعيد المحلي والخليجي والمجتمعات الأخرى، دون معرفة قائلها أو مصدرها، لأنها كانت وليدة الموقف أو الحدث، وهي تمثل مظهراً من مظاهر الإبداع، متعدد الأنماط والقوالب من حيث الشعر والنثر، داعياً إلى ضرورة العمل على جمعها وحفظ مفرداتها المحلية نظراً لقيمتها الأدبية والفنية والتاريخية. وأوضح الظنحاني أن هذه الأهازيج في الغالب أبيات شعرية تعد على وزن متناغم دون اشتراط القافية في الصدر والعجز، وكانت تهدف إلى إثارة العبرة والحكمة وإثراء روح التعاون خلال العمل، وكانت أحياناً تعبر عن دهاء قائلها ومكره. وفي هذا السياق، عدّد المحاضر بعض الأهازيج بحسب دلالاتها واستخداماتها بحسب البيئة البحرية أو الجبلية أو الزراعية أو البدوية، ومنها الأهازيج التي ارتبطت بحرفة قلادة الحبال، وتحميس القهوة، ودق وطحن الحبوب، وخض اللبن، ونقش الحناء، وأهازيج المريحانة، وأثناء ترديد المهاواة (التهويدة) لكي ينام الطفل الصغير، وغيرها.