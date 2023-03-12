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الهند تطلق فهوداً في البرية بعد 70 عاماً على انقراضها

الهند تطلق فهوداً في البرية بعد 70 عاماً على انقراضها
12 مارس 2023 16:43

أطلقت السلطات الهندية في البرية زوجاً من الفهود الناميبية، على ما أعلن الأحد وزير البيئة بوبندر ياداف، في إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إلى الدولة الآسيوية بعد انقراضها قبل أكثر من 70 عاماً.

وكتب ياداف على تويتر أن "وضع الفهدين جيد" عقب إطلاقهما في متنزه كونو الوطني بوسط الهند بعدما أمضيا فيه شهوراً داخل قفص بهدف تمكينهما من التأقلم.

والفهدان اللذان يحملان اسمَي أوبان وآشا، هما أول دفعة يتم إطلاقها من ثمانية فهود وصلت من ناميبيا في سبتمبر الفائت، عقب موافقة المحكمة العليا الهندية عام 2020 على استيراد فهود إفريقية "إلى مكان اختير بدقة" وعلى أساس تجريبي.

ووصل 12 فهداً آخر إلى الهند خلال الشهر الفائت، وتأمل السلطات في أن تتكاثر الفهود بعد إطلاقها وأن يصل عددها إلى مئة في غضون عشر سنوات.

وأوضحت السلطات أنّ عملية نقل فهود من ناميبيا إلى الهند هي أول عملية من نوعها تجري من قارة إلى أخرى.

 

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