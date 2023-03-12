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من هو صاحب الرقم القياسي الياباني لأطول فترة بقاء في الفضاء ؟

رائد الفضاء كويشي واكاتا خلال خروجه من المركبة
12 مارس 2023 12:34

قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن رائد الفضاء الياباني، واكاتا كويتشي، الذي عاد إلى الأرض اليوم الاحد من محطة الفضاء الدولية، يعتبر الآن صاحب الرقم القياسي الياباني لأطول فترة بقاء في الفضاء وفي محطة الفضاء الدولية.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن كويتشي، الذي عاد إلى الارض في وقت سابق اليوم مع ثلاثة من أفراد طاقمه، أمضى 157 يوما وبضع ساعات في الفضاء في هذه المرة.

وهبطت الكبسولة الفضائية الخاصة برواد الفضاء الاربعة قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، عند حوالي الساعة الـ11 صباح اليوم الأحد بتوقيت اليابان (0200 بتوقيت جرينتش).

وظل واكاتا في محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر الماضي. وخاض خلال فترة إقامته هناك، والتي استمرت خمسة أشهر، أول عملية للسير في الفضاء، وأجرى تجارب مختلفة من شأنها أن تكون مفيدة في استكشافات القمر والمريخ في المستقبل.

وغادر رواد الفضاء الأربعة محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة فضائية مدنية، في حوالي الساعة 4 من مساء أمس السبت بتوقيت اليابان.

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المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
اليابان
ناسا
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