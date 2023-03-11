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كشف ملابسات مقتل عائلة داخل منزلها في سويسرا

محاولات إطفاء حريق منزل العائلة
12 مارس 2023 00:25

  • كشفت الشرطة السويسرية، السبت، ملابسات مقتل عائلة داخل منزلها في غرب سويسرا هذا الأسبوع.

    وقالت الشرطة إن الأشخاص الخمسة، الذين عُثر على جثثهم محترقة في فيلا، كانوا قد تعرّضوا لإطلاق نار قبل اندلاع الحريق في منزلهم، ملمّحة إلى أن الوالد قتل أسرته قبل أن ينتحر.

    وأضافت الشرطة، في كانتون "فود"، أنه "بعد يومين من التحقيقات المكثّفة، فإن المشكلة العائلية هي الفرضية التي يفضّلها المدعي العام المسؤول عن التحقيق الجنائي والمحققون".

    تلقّت خدمات الطوارئ، الخميس، تنبيهًا بعد انفجار كبير تبعه حريق كبير في منزل منفصل في بلدة "إيفيردون-لي-بان" في كانتون "فود" (غرب).

    وعُثر تحت الأنقاض على جثث أفراد العائلة الخمسة، هم رجل يبلغ 45 عامًا وامرأة تبلغ 40 عامًا وثلاث فتيات يبلغن خمسة وتسعة و13 عامًا.

وتوصل تشريح الجثث إلى أن جميع الأشخاص أُصيبوا بإطلاق رصاص، ما أدى إلى إصابات قد تسببت في وفاتهم.

وأضافت الشرطة في بيانها "عُثر على سلاح قرب الوالد الذي قد يكون نفّذ جرائم القتل الأربع الأخرى، قبل أن يضع حدًا لحياته".

وأشارت إلى أن لا دلائل حتى الساعة على تورّط أي طرف آخر.

ولفت البيان إلى أن سبب الحريق لم يتحدّد بعد بشكل رسمي.

غير أن الشرطة تحدثت عن العثور على "كميات كبيرة من مادة سريعة الاشتعال قد تكون البنزين" في غرف مختلفة في المنزل.

وأضاف البيان "قد يفسّر ذلك مدى الأضرار التي لحقت بالمبنى".

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المصدر: آ ف ب
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