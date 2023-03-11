«مهرجان» في حديقة أم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حديقة أم الإمارات فعاليات «مهرجان في الحديقة» الثقافي والفني يومي 12 و13 مارس 2023، في تجربة غنية تقام في الهواء الطلق، بالتعاون مع «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون»، وسيحظى ضيوف الحديقة بفرصة الاستمتاع بتجارب مميزة تشمل «حلقة العزف على الطبول»، و«ورشة عمل فن الرسم على الجدران» التي ستقدم لزوارها أنماطاً مختلفة من فن الجداريات، والاطلاع على أعمال فنية تفاعلية في ورشة عمل «عيون النخلة المستدامة» للفنانة التشكيلية الإماراتية عزة القبيسي، ويقدم المهرجان «ورشة الرقص البهلواني» لفرقة «دانس إت فورورد»، التي تستعرض فن تصميم الرقصات.