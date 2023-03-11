الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«مهرجان» في حديقة أم الإمارات

«مهرجان» في حديقة أم الإمارات
12 مارس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حديقة «أم الإمارات» تحتفي بشهر القراءة وعيد الأم
البحراني يحصد الذهب والتصنيف الأعلى في «أبوظبي لرفع الأثقال»

تستضيف حديقة أم الإمارات فعاليات «مهرجان في الحديقة» الثقافي والفني يومي 12 و13 مارس 2023، في تجربة غنية تقام في الهواء الطلق، بالتعاون مع «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون»، وسيحظى ضيوف الحديقة بفرصة الاستمتاع بتجارب مميزة تشمل «حلقة العزف على الطبول»، و«ورشة عمل فن الرسم على الجدران» التي ستقدم لزوارها أنماطاً مختلفة من فن الجداريات، والاطلاع على أعمال فنية تفاعلية في ورشة عمل «عيون النخلة المستدامة» للفنانة التشكيلية الإماراتية عزة القبيسي، ويقدم المهرجان «ورشة الرقص البهلواني» لفرقة «دانس إت فورورد»، التي تستعرض فن تصميم الرقصات. 

حديقة أم الإمارات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
الرياضي
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
اليوم 15:19
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©