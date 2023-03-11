«سوق رمضان».. تراث وترفيه

دبي (الاتحاد) تصوير: أفضل شام

على وقع الأغاني التراثية القديمة ورائحة التوابل والدخون، ينتشر زوار «سوق رمضان» في شارع البلدية القديم بمنطقة ديرة، ليدخلوا في تجربة استثنائية، حيث أقيم السوق على طراز الأسواق القديمة في دبي، التي كانت مصدراً لتوفير احتياجات الأولين الشخصية والمنزلية، وعرض المنتجات الرمضانية مثل عطور العود والجلابيات والتمور بأسلوب جذاب للمتسوقين من مختلف الجنسيات، ويشهد «سوق رمضان» إقامة فعاليات ترفيهية وعروض فنية وموسيقية تجذب المتسوقين لزيارة 20 كشكاً، منها 15 كشكاً مخصصاً للمحال في سوق شارع البلدية، وخمسة أكشاك لدعم مشاريع المواطنين المحلية.