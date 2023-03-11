ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

جاكرتا (رويترز)

قالت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية في بيان: إن بركان ميرابي ثار أمس مطلقاً سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى سبعة كيلومترات، وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر، وقالت الوكالة إنه تم تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين ثلاثة وسبعة كيلومترات حول فوهة البركان، وقال مسؤول في مركز مراقبة محلي إنه لم يتم إجلاء أي سكان، وأضاف: «إذا استمرت زيادة تدفق الحمم لمسافة أكثر من سبعة كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بالإخلاء».