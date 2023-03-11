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وفاة أب الرواية التاريخية في فرنسا عن مئة وعام

ميشال بيرامور
11 مارس 2023 23:20

توفي عن مئة عام وعام الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور الذي يعتبر شخصية بارزة في مجال تأليف الروايات التاريخية وتضم مسيرته أكثر من مئة كتاب، على ما أعلنت دار نشر "كالمان-ليفي".

وغرّدت دار النشر الفرنسية "غيّب الموت شخصية بارزة في مجال الأدب".

وأشارت إلى أنّ بيرامور "هو معلّم الرواية التاريخية، وتولّى تأليف أكثر من مئة كتاب"، مضيفةً أنّه نشر حديثاً "رواية إنفانتير أفان فيرموتور (Inventaire avant fermeture) ونال جائزة عن مجمل أعماله".

وخلال ثمانينيات القرن الفائت، أسس بيرامور مع صديقيه كلود ميشليه ودينيس تيليناك مدرسة "بريف" التي تمثل حركة أدبية تُعنى بالرواية الشعبية خلال القرن التاسع عشر.

كذلك، يُعتبر بيرامور من مؤسسي معرض كتاب "بريف" الذي يُقام في جنوب غرب فرنسا، وأصبح حدثاً أدبياً بارزاً.

تشكل معظم أعماله روايات تاريخية بينها "لورانج دو نويل" (L'Orange de Noel)، و"لا باسيون كاثار" (La Passion cathare)، و"لي بريزونييه دو كابريرا" (Les Prisonniers de Cabrera)، و"لي رومان دي كرواساد" (Le Roman des Croisades)، بالإضافة إلى سير ذاتية كتبها عن شخصيات شهيرة بينها ملك فرنسا هنري الرابع والامبراطور نابليون بونابارت.

تُرجمت أعمال بيرامور، الذي ألّف كتباً موجهة إلى الأطفال أيضاً، إلى 15 لغة.

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المصدر: آ ف ب
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