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صور.. مزاد على هيكل ديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

هيكل الديناصور العظمي المعروض للبيع
11 مارس 2023 23:05

يُطرح في مزاد يُنظّم في سويسرا، الشهر المقبل، هيكل عظمي لديناصور ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس" ويعود إلى 67 مليون سنة، في أول عملية بيع لقطعة أثرية مماثلة في أوروبا، على ما أعلنت السبت دار "كولر" التي ستتولى تنظيم المزاد.

  • هيكل الديناصور
    هيكل الديناصور

أفادت دار المزادات بأنّ الهيكل العظمي المُسمّى "ترينيتي" سيُباع في مزاد يُقام في مدينة زوريخ بتاريخ 18 أبريل المقبل.

يبلغ ارتفاع الهيكل العظمي 9,3 متر، فيما سيُطرح بسعر تقديري يُراوح بين ستة إلى ثمانية ملايين فرنك سويسري (بين 6,5 و8,7 ملايين دولار أميركي)، بحسب دليل المزاد.

إلا أنّ كريستيان لينك المسؤول عن القطع الأثرية الخاصة بتاريخ الطبيعة أكّد أنّ "القيمة التقديرية للهيكل ترينيتي منخفضة جداً".

وأشارت دار المزادات إلى أنّ "ترينيتي" هو "أحد أجمل الهياكل العظمية لديناصور تي ريكس على الإطلاق"، لافتةً إلى أنّه "كان محفوظاً بصورة جيدة واستُعيد ببراعة".

  • وأكدت أنّ المزاد على "ترينيتي" يمثل "أول عملية بيع في أوروبا والثالثة في العالم لهيكل عظمي كامل تابع لديناصور تي ريكس ويتمتع بجودة استثنائية".

وتطرّقت دار "كولر" إلى دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة "نيتشر" أفادت بأنّ 32 هيكلاً عظميا لديناصورات "تي ريكس"، وهي من أكبر الحيوانات المفترسة على الإطلاق، عثر عليها في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: آ ف ب
هيكل عظمي
ديناصور
مزاد علني
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