«مهرجان أبوظبي».. «من شهرزاد إلى كارمن»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لـ«مهرجان أبوظبي»، تتواصل فعاليات «مهرجان أبوظبي» في دورته الـ20، بتنظيم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والتي انطلقت في «قصر الإمارات» مساء أمس الأول، بعرض «من شهرزاد إلى كارمن» للفنانة ماريا باخيس، والذي يمزج بين فني «الفلامنكو» و«الكوريوغرافي».

قدم، مساء أمس، عازف الجاز غريغوري بورتر، الحائز جائزتي غرامي، أداءه الأول في الإمارات مع مجموعة من مقطوعاته الكلاسيكية الأصلية، فيما يتضمن البرنامج الرئيس لفعاليات المهرجان هذا العام 10 أعمال تعرض للمرة الأولى عالمياً، و5 أعمال تكليف حصري، و14 إنتاجاً مشتركاً دولياً، فضلاً عن أعمال مذهلة لأكثر من 1000 فنان، من جميع أنحاء العالم.

إنتاج مشترك

شهد عرض «من شهرزاد إلى كارمن» حضوراً لافتاً من داخل الدولة وخارجها في عرضه الأول في الشرق الأوسط، لمؤدية الفلامنكو الإسبانية ماريا باخيس، ويأتي العمل الذي ابتكرته وأنتجته ماريا باخيس، وبإنتاج مشترك من مهرجان أبوظبي ومهرجان ليثيبو دي برشلونة، استلهاماً بشكل درامي من باخيس وقراءتها المعاصرة لجوهر الشخصيات النسائية الرائعة التي ميزت عوالم الثقافة العالمية، ويتسم العمل بالنضج والترابط العضوي بين فني «الفلامنكو» و«الكوريوغرافي»، حيث تتعمق باخيس في التعاطف مع النساء، وتبني عالماً أنثوياً خالصاً كأساس لصوت إنساني يعلو للتعبير عن واقع متعدد الوجوه للمرأة، موثقاً سيرتها ومدافعاً عنها، كما يروي العمل في 12 مشهداً تجارب امرأة تسعى لإصلاح المبادئ الفلسفية النمطية التي تتفرد بالإناث في هذا العالم.

أداء عالمي

كما قدم، مساء أمس، عازف الجاز غريغوري بورتر، الحائز جائزتي غرامي، أداءه الأول في دولة الإمارات مع مجموعة من مقطوعاته الأصلية من ألبوماته «روح سائلة» و«اصحبني في نزهة عبر الممشى»، كما أدى مجموعة من أبرز الكلاسيكيات في عالم الجاز برفقة نخبة من أبرز الموسيقيين، بينهم تشيب كروفورد على البيانو، وإيمانويل هارولد على الطبول، وتيفون بينيكوت على الساكسفون والبوق، وجاهمال نيكولز على الباس.

عروض متفردة

ويتضمن البرنامج مجموعة من العروض المتفردة، إذ يقود المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار «تان دون» أوركسترا تياترو كومونال دي مودينا بافاروتي – فريني، يرافقه عازف التشيللو الصيني الشهير جيان وانغ للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والعرض الأول في الإمارات لعمل «كونشيرتوبيا» الأصلي، والعرض الأول في الشرق الأوسط «شغف بوذا» لـ «تان دون».

أمسيات موسيقية

كما يقدم المهرجان هذا العام سلسلة من الأمسيات الموسيقية للعزف المنفرد بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك في مركز الفنون بالجامعة، وتتضمن السلسلة عروضاً موسيقية رائعة لعازفي البيانو العالميين، منهم «بروس ليو» الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو الذي من المقرر أن يحيي حفلاً الثلاثاء 14 مارس في المسرح الأحمر، إلى جانب عرض خاص لعازفة الكمان «ليا زو».