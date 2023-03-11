الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الاستعداد لإطلاق صاروخ مصنوع بطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة

الصاروخ "تيران 1" جاهز على منصة الإطلاق
11 مارس 2023 22:07

من المقرر أن يقلع من قاعدة "كاب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأميركية، اليوم السبت، وللمرة الأولى صاروخ صنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، قد يساهم نجاح إطلاقه في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ.

طور هذا الصاروخ، الذي يحمل اسم "تيران 1"، من قبل شركة "ريلاتيفيتي سبايس".

تهدف هذه الرحلة التجريبية الأولى إلى إثبات قدرة الصاروخ على مقاومة ضغط الإقلاع وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات من أجل مواصلة تطوير هذه الصواريخ الأقل كلفة والأسهل تصنيعاً، حسب الشركة.

صنعت 85 في المئة من كتلة الصاروخ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وتتطلع الشركة إلى أن ترفع هذه النسبة إلى 95 في المئة. والفوائد كثيرة وعلى رأسها تقليل التكاليف وتبسيط عملية التصنيع مع تأمين أكبر قدر من المرونة.

بفضل روبوتاتها الكبيرة للطباعة ثلاثية الأبعاد، تقول الشركة إن عدد الأجزاء أقل بمئة مرة من تلك التي يتطلبها بناء صاروخ تقليدي. كما تشدد على سرعة هذه الطريقة، موضحة أن عملية الإنتاج تستغرق ستين يوما من المواد الخام إلى المنتج النهائي.

يبلغ ارتفاع الصاروخ "تيران 1" 33,5 متر وقطره أكثر بقليل من مترين. وتضم طبقته الأولى تسعة محركات أنتجت بالطباعة ثلاثية الأبعاد أيضاً، وتضم طبقته الثانية محركا واحدا فقط.

وألغيت محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في اللحظة الأخيرة الأربعاء بسبب مشكلة تقنية.

وصباح السبت، كتبت "ريلاتيفيتي سبايس" على موقع تويتر أن الاستعدادات تسير كما هو مخطط، لكن تجري مراقبة "رياح عاتية تعتبر مصدر قلق محتملاً اليوم".

- "وقود المستقبل"

أما الوقود، فهو مزيج يسمى الميثالوكس من الأكسجين السائل والغاز الطبيعي المسال (الميثان بشكل أساسي). سيكون "تيران 1"، إذا نجح في الوصول إلى مدار الأرض، أول صاروخ يستخدم فيه هذا النوع من الوقود لبلوغ المدار.

وتقول "ريلاتيفيتي سبايس" إنه "وقود المستقبل" وإنتاجه هو الأسهل على المريخ.

وتستخدم صواريخ "فولكان" لشركة "يونايتد لونش ألاينس" وصواريخ "ستارشيب"، التي تطورها مجموعة "سبايس إكس"، هذا الوقود أيضًا.

أخبار ذات صلة
إرجاء إطلاق أول صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد
إسبانيا تعلن إطلاق أول رحلة فضائية قريباً
المصدر: آ ف ب
صاروخ
طباعة ثلاثية الأبعاد
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية(أرشيفية)
الاقتصادي
أرامكو السعودية تسجل أرباحاً قياسية في 2022
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©