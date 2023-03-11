إسبانيا تعلن إطلاق أول رحلة فضائية قريباً

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، إن صاروخاً صغيراً بنته شركة إسبانية سيُطلق في غضون أسابيع، في سابقة لإسبانيا. وصرح سانشيز من موقع «إل أرينوسيّو» للإطلاق في «هويلفا» في إقليم الأندلس «عندما يطلق هذا الصاروخ، سنشاهده نحن الإسبان على التلفزيون، وأنا أعلم أنه عندما يبدأ MIURA1 رحلته في غضون أسابيع، سيكون تفاني كثر وعملهم الجاد... أمرا استحق العناء». وهدف شركة «بي إل دي سبايس» من هذا الصاروخ شبه المداري تنفيذ ما يصل إلى أربع رحلات سنوياً وربما نقل حمولة «إلى الفضاء وإعادتها بأمان» وفقاً لموقع الشركة الناشئة. وتابع رئيس الوزراء «حلمكم يتشاركه كل المجتمع الإسباني لأن هدفا مشتركا يجمعنا، وهو وضع إسبانيا في طليعة صناعة النقل الفضائي». من جهته، قال إزكوييل سانشيز رئيس الشركة إن إطلاق الصاروخ يعرض قدرات إسبانيا في هذا القطاع. وأوضح «إسبانيا تظهر ريادتها التكنولوجية في أوروبا من خلال توفير القدرة التي قد تمكننا من أن نكون على رأس القطاع الاستراتيجي للأقمار الصناعية الصغيرة». وبعد MIURA1، تخطط الشركة لتطوير مركبة إطلاق صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام في عام 2024 يطلق عليها MIURA5 لوضع أقمار صناعية صغيرة في المدار. وبدأت منصات الإطلاق تظهر في كل أنحاء أوروبا مع انطلاق سوق الصواريخ الصغيرة بعد عقود من الهيمنة المؤسسية من قبل وكالات الفضاء الوطنية. بالإضافة إلى إسبانيا، لدى كل من بريطانيا والبرتغال وألمانيا وإيسلندا مشاريع لوضع أقمار صناعية في المدار. أخبار ذات صلة إرجاء إطلاق أول صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد عودة الكبسولة "كرو دراجون" من مهمة في الفضاء

المصدر: آ ف ب