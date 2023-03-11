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أغرب الطلبات عبر خط اتصالات ساخن

اتصال هاتفي
11 مارس 2023 17:39

كشفت خدمة الاتصالات «غير الطارئة» في مدينة نيويورك، أو الخط الهاتفي «311»، عن بعض من أغرب الطلبات التي تلقتها من بين 525 مليون اتصال، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإطلاقها.

وقال إريك آدامز، رئيس البلدية الديمقراطي للمدينة الكبرى، التي يفوق عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، إن خدمة 311 التي أُطلقت في مارس 2003، «أصبحت مورداً لا غنى عنه لدى سكان نيويورك عندما يريدون أن يشتكوا من الضوضاء أو يبلغوا عن مشكلة في النظافة أو أن يعرفوا ما إذا كانت خدمة وقوف السيارات بالتناوب متاحة».

واحتفالاً بالذكرى العشرين، نشرت الخدمة دراسة من تسع صفحات تتضمن أبرز الإحصائيات المرتبطة بهذا الخط المخصص للاتصالات «غير الطارئة»، والذي يختلف عن الخط الساخن 911 المخصص للحالات الأكثر خطورة.

وكان أكثر الاتصالات يتعلق بموضوع ركن السيارات، بصورة قانونية أو غير قانونية، أو بالضجيج أو بمشكلات مرتبطة بالتدفئة. كما نشرت البلدية الطلبات العشرين الأكثر غرابة.

وقد اشتكى متصل، في بدايات إطلاق الخدمة عام 2003، من أنّ «هراً يرعب شخصاً من وراء الباب»، فيما سأل أحدهم في اتصال سنة 2008 «كم من الوقت تستمر مباراة البيسبول؟».

وفي 2022، على الأرجح خلال الخريف، اتصل أحدهم بالخط 311 ليسأل عما إذا كان ممكناً «رش رذاذ على الشجر لمنع أوراقها من التساقط».

وطلب متصل من الخدمة، في اتصال سنة 2023، بأن يحوّلوه إلى «خبير في الأجسام الطائرة المجهولة».

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