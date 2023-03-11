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أربعة رواد يغادرون محطة الفضاء

لحظة انفصال المركبة عن محطة الفضاء الدولية
11 مارس 2023 17:14

بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، اليوم السبت، أن طاقماً من أربعة رواد فضاء، أميركيان وروسي وياباني، غادر محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن يصلوا إلى الأرض مساء غد الأحد.

ينتمي رواد الفضاء إلى المهمة «كرو 5» التي أطلقت في أكتوبر من قاعدة «كيب كانافيرال» الفضائية في الولايات المتحدة.
ومازال على متن محطة الفضاء الدولية رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف ودميتري بيتيلين ورائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو في إطار المهمة «كرو 6» التي وصلت قبل أيام قليلة.
ويضم هذا الطاقم الأخير أيضاً الأميركيين ستيفين بون ووارن هوبورج، والروسي أندريه فيدييف.

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المصدر: وكالات
محطة الفضاء
محطة الفضاء الدولية
رواد فضاء
سلطان النيادي
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