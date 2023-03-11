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تعرف على أفضل مصدر للبروتين لإنقاص الوزن

تعرف على أفضل مصدر للبروتين لإنقاص الوزن
11 مارس 2023 12:58

 

يلجأ الناس خلال محاولاتهم لإنقاص الوزن إلى اتباع الأنظمة الغذائية الشائعة كحمية الكيتو وحمية البحر المتوسط، إلا أن تحديد مصادر البروتين الأكثر نفعا في هذه الرحلة سيسهل المهمة أكثر مما تتخيل.

ووفقا لأخصائي التغذية ميشيل راوخ، ينصح بالحد من مصادر البروتين المعالجة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة كاللحوم الباردة، والمقددة والنقانق.

وفيما يلي مقارنة بين أكثر أنواع اللحوم شيوعا من حيث احتوائها على السعرات الحرارية والدهون والبروتين:

الدجاج

  •     الصدر بوزن 186 تقريبا يحتوي على 281 سعرة حرارية، 52 غرام بروتين، 6.1 غرام دهون، 0 غرام كربوهيدرات.
     
  •   الفخذ منزوع الجلد بوزن 186 تقريبا يحتوي على 305 سعرة حرارية، 42 غرام بروتين، 14 غرام دهون.
     
  •   في المقارنة، يبدو أن الصدر يحتوي على نسب بروتين عالية مقارنة مع نسب دهون أقل في المقابل.

اللحم

  •     الستيك المشوي بوزن 186 تقريبا يحتوي على 460 سعرة حرارية، 42 غرام بروتين، 32 غرام دهون، 0 غرام كربوهيدرات.
       
  • همبرغر اللحم البقري المفروم بوزن 186 تقريبا يحتوي على: 460 سعرة حرارية، 42 غرام بروتين ، 32 غرام دهون.
       
  • يوصي راوخ بالحد من تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، وبالمقارنة مع محتوى الدهون في الدجاج، فإن دهون اللحم البقري مرتفعة بشكل ملحوظ.

السمك

  •     السلمون بوزن 186 تقريبا يحتوي على: 216 سعرة حرارية ، 35 غرام بروتين ، 7.5 غرام دهون ، 0 غرام كربوهيدرات.
     
  •   سمك القد بوزن 186 تقريبا يحتوي على: 136 سعرة حرارية، 30 غرام بروتين، 1.5 غرام دهون، 0 غرام كربوهيدرات.
  •     البلطي بوزن 186 تقريبا يحتوي على: 163 سعرة حرارية ، 34 غرام بروتين ، 3 غرام دهون ، 0 غرام كربوهيدرات.
  •     التونة المعلبة بوزن 186 تقريبا يحتوي على: 197 سعرة حرارية، 43 غرام بروتين، 1.4 غرام دهون، 0 غرام كربوهيدرات.

وتعتبر الأسماك مصدرا ممتازا آخر للبروتين، كما أن الدهون الموجودة في الأسماك تأتي على شكل أحماض أوميغا 3 الدهنية النافعة.

كم من البروتين يجب أن تأكل في اليوم؟

لسوء الحظ، لا توجد توصية واحدة تناسب الجميع بشأن كمية البروتين التي يجب أن تتناولها يوميا في نظام غذائي لفقدان الوزن بحسب سكاي نيوز العربية.

يوضح راوخ: "يتم تحديد الكمية اليومية الموصى بها للبروتين من خلال عدة عوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الوزن ومستوى النشاط والعمر وكتلة العضلات".

ويضيف: المتطلبات التقديرية المحددة للبروتين هي 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا.

المصدر: وكالات
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