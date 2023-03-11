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لأول مرة.. سجادة حفل "الأوسكار" لن تكون حمراء

لأول مرة.. سجادة حفل "الأوسكار" لن تكون حمراء
11 مارس 2023 10:45

 

أمور كثيرة تغيرت بشأن جوائز الأوسكار على مدار سنوات، ولكن خلال العقود الستة الماضية كان هناك شيء واحد ثابت لم يتغير: السجادة الحمراء.

ويوم الأربعاء، وخارج مسرح دولبي في هوليوود، قام العمال بالكشف عن سجادة بلون البيج، فيما تابع جيمي كيميل، الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين يوم الأحد، الحدث.

وقال كيميل: "أعتقد أن اختيار سجادة بهذا اللون بدلا من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا في أنه لن تراق دماء".

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وجاء قرار تغيير اللون من مستشاري الابتكار ليزا لاف، وراؤول أفيلا بحسب سكاي نيوز العربية.

ويعود تاريخ السجادة الحمراء بجوائز الأوسكار إلى عام 1961، لذي شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والثلاثين، وفيه فاز فيلم بيلي وايلدر "ذي أبارتمنت" بجائزة أفضل فيلم، وفاز كل من بيرت لانكستر وإليزابيث تايلور بجائزتي أفضل ممثل وممثلة، واستضافه بوب هوب.

ولم يشاهد العامة السجادة الحمراء على شاشة التلفزيون حتى عام 1966، عندما تم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة بالألوان. 

المصدر: وكالات
جوائز الأوسكار
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