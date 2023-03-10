دراجات على جزيرة الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جزيرة الحديريات فعالية خاصة لتشجيع النساء على استخدام الدراجات في إطار مبادرة لتشجيع السيدات على الاستمتاع بمغامرات نشطة ضمن أجواء ملهمة، وتضمنت الفعالية جولة على مسار دراجات الحديريات الخلاّب، أعقبها عروض فنية وجلسة نقاشية تناولت التسهيلات والإمكانات الجديدة التي جرى توفيرها لعشاق ركوب الدراجات في الإمارات. وتشجع إمارة أبوظبي سكانها على استخدام الدراجات بمختلف فئاتها، وأنشأت شبكة واسعة من المسارات المخصصة لها، ووضعت لائحة تنظيمية تضمن سلامة مستخدمي هذا النوع من وسائل النقل.