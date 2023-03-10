د. شريف عرفة يكتب: السخرية.. مفيدة أم مضرة؟

تُعرف بعض الشعوب بخفة الظل وحب السخرية وإطلاق النكات.. ومن العجيب أن يقال ذلك عن بلاد تعاني مشاكل وأزمات أكثر من غيرها.. فهل السخرية وسيلة لتخطي المشاكل، أم مجرد انهزامية وسلبية؟

العلاقة بين السخرية والمشاكل الحياتية، علاقة معقدة.. اسمح لي أن أبسطها في هذا المقال..

بشكل عام، يرى الباحثون أن السخرية نوع من الدفاعات النفسية المفيدة لتخطي التوتر والضغوط.. فمثلاً، هناك دراسة وجدت أن الطواقم الطبية العاملة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة أكثر لجوءاً للمزاح أكثر من أصحاب التخصصات الطبية ذات الضغط النفسي الأقل!

الضحك يقلل هرمون التوتر والإجهاد، ومن ثم تساعد في تجاوز الأثر الصحي الضار للضغط النفسي.. أتحدث عن الضحك أياً كان مجاله حتى لو كان غير ذي موضوع.. ففي الغرب هناك مراكز متخصصة ليوجا الضحك. تدفع مالاً كي تجلس مع أناس يضحكون بصوت عال لما لذلك من تأثير مريح يطهرك من مشاكل الحياة.

الضحك معدٍ، لأنه نشاط اجتماعي في الأساس.. لا يمكنك الضحك إلا في وجود إنسان أو بسبب إنسان أو لشيء يذكرك بإنسان، حسب الملاحظة الذكية للفيلسوف هنري بيرجسون في كتابه «الضحك». في مسلسلات السيت- كوم القديمة كانوا يضيفون أصوات ضحك الجمهور كي تضحك.. ولا تستطيع قراءة نكتة أو «ميم» مضحك دون أن تشاركه مع أحد.. هذه الطبيعة الجماعية للسخرية تقوي من العلاقات بشكل عام، فالناس يحبون من يشاركهم المشاعر الطيبة، لا من تقتصر جلسته على الشكوى والتذمر.. كلما كان المرء خفيف الظل طيب المعشر، كلما توطدت علاقاته وأحبه الناس.. وبالتالي زاد الدعم النفسي الذي يحتاجه إن وقع في مشكلة.. يهب الناس لمساعدة من ترسخت في أعماقهم مشاعر طيبة تجاهه.

كما أن الضحك على المشكلة مفيد أيضاً، لأنه يورثك شعوراً بالتفوق عليها.. فالمرء لا يستطيع الضحك على شيء يخافه أو يوقره ويحترمه، بينما حين تسخر مع مشكلتك، فإنك تكسر هيبتها.. تضعها في حجمها الصحيح كي تستطيع التعامل معها من دون ذعر.. فالمشاعر الإيجابية «توسع مجال الإدراك» حسب نظرية فريدريكسون، أي تجعلك أقدر على رؤية الصورة العامة لتكون أكثر إبداعاً في حل مشاكلك.. بينما يشلّ الخوف التفكير..

هل هناك عيوب للسخرية؟

طبعاً.. إهانة النفس لاستدرار ضحك الناس، أو الإفراط في الاستخفاف بالمشاكل لدرجة تجاهل حلها، أو التلذذ بالسخرية العدوانية التي تعتمد على إهانة الآخرين والضحك على أشكالهم أو عيوبهم.. كلها أنواع ضارة من السخرية..

فمن يعجز عن الشعور بعلو شأنه إلا حين ينتقص شأن من حوله، ليس إنساناً سوياً صحيح النفس!