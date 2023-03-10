«مترو دبي للموسيقى».. ملتقى المبدعين

خولة علي (دبي)

تحولت محطات مترو دبي، إلى منصات للعروض الموسيقية، تصدح فيها ألحان من ثقافات فنية مختلفة تنشر البهجة والمتعة، في إطار مهرجان «مترو دبي للموسيقى» الذي يقام في عامه الثالث ضمن حملة «وجهات دبي» التي أطلقها «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتزامناً مع موسم دبي الفني، ويشارك في المهرجان المستمر حتى 12 مارس الجاري، أكثر من 20 عازفاً من المبدعين المحليين والعالمين، يقدمون إبداعاتهم الموسيقية وسط حفاوة وتفاعل مجتمعي بارز.

من بين الفنانين المشاركين، تحدثت إيمان الرئيسي، موسيقية إماراتية تهوى العزف على البيانو والغيتار، عن تجربتها الأولى في هذا الحدث، حيث استطاعت أن تطلق العنان لموهبتها الموسيقية لتشارك متعتها مع الجمهور الذي تابع معزوفاتها على الغيتار والبيانو بشغف، موضحة أن الموسيقى ساهمت في خلق تواصل وانسجام بين الجنسيات والثقافات المتنوعة التي تستقل المترو، ليتذوق الجميع أعذب الألحان قبل استكمال رحلتهم.

وعلى الرغم من تخصص الرئيسي في أنظمة التغذية، إلا أنها فخورة بموهبتها لكونها أول فتاة إماراتية تعزف على الغيتار، وتشارك بإبداعاتها في هذه التظاهرة الفنية مع مجموعة واسعة من الفنانين من مختلف أنحاء الدولة.

تجربة احترافية

ولمسنا مدى احتراف شادي الحربي، فنان وكاتب موسيقى ومُغنٍ سعودي، خلال العزف على أكثر من آلة كالعود والساز والبوزوق والربابة والبيانو والقيثار، كما يغني أيضاً باللغات الأجنبية منها البلوز والجاز والروك، وكذلك الألوان اليابانية، والصينية، والهندية، والتركية. وعن مشاركته في مهرجان «مترو دبي للموسيقى»، يلفت الحربي إلى أن هذه التجربة احترافية ومذهلة، خاصة في ظل العزف وسط جمهور مختلف ثقافياً جمعته الموسيقي، مؤكداً أن مشاركته في هذا المحفل مهمة لمسيرته الفنية لإبراز الفن السعودي والتعريف به أمام جمهور من مختلف الجنسيات المختلفة، مشيداً بالتنظيم المبهر الذي ساهم في إبداع الفنان ليقدم فنه بكل أريحية ونجاح.

حاضنة للإبداع

عن أهمية إطلاق مهرجان «مترو دبي للموسيقى»، تشير أمينة طاهر، تنفيذي أول في «براند دبي»، إلى أن المهرجان يهدف للاحتفاء بالأعمال الإبداعية الموسيقية المميزة بأسلوب فريد، يعتمد على العروض الموسيقية الحية وسط الجمهور في الأماكن العامة، ويشارك في المهرجان نخبة من المواهب المحلية والعالمية، وفي هذه الدورة هناك 20 فناناً يقدمون عروضهم الموسيقية المبتكرة في خمس محطات رئيسة بمترو دبي، كما أن المهرجان يسهم في تأكيد مكانة دبي حاضنة للإبداع، ومقصداً للمبدعين والمواهب المتميزة من أنحاء العالم كافة.

والمهرجان يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويمثل قيمة مضافة للمشهد الثقافي والفني في دبي، بالتزامن مع «موسم دبي الفني» الذي يشهد العديد من الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية خلال شهر مارس من كل عام، كما يقدم نوعاً من الفنون التي تنتشر في العديد من المدن العالمية الكبرى، ويوفر فرصة لتفاعل الجمهور مع نخبة من المبدعين الموسيقيين، ما يسهم في تعزيز وعي أفراد المجتمع بقيمة الإبداع.

إيقاعات منوعة

وعن نوعية الموسيقي المقدمة ومدى تنوعها، توضح أمينة طاهر، أن المهرجان يتضمن عروضاً موسيقية فردية على الآلات الكلاسيكية والحديثة، إضافة إلى الآلات الوترية والإيقاعية، وتتنوع الأنماط الموسيقية بين المؤلفات المعاصرة والكلاسيكية والمستخدمة للتقنيات الحديثة، لافتة إلى الحرص على التنوع الموسيقي الذي يعبر عن ثقافات مختلفة، حيث يشهد المهرجان مشاركة العديد من المواهب الموسيقية الإماراتية والعربية والعالمية، حيث يضم مبدعين من الإمارات والسعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، والهند، وفرنسا، وتايلاند، وأذربيجان، وباكستان، ونيجيريا، وكوبا، والمملكة المتحدة، وكندا، وهولندا، وأستراليا.

آلات معاد تدويرها

عن الجديد في الدورة الثالثة من المهرجان هذا العام، تلفت أمينة طاهر إلى أن الدورة تسلط الضوء على جهود الدولة في مجال الاستدامة وإعلان الإمارات 2023 «عام الاستدامة»، فهناك فنانون مشاركون قاموا بتطوير آلاتهم الموسيقية من مواد وأدوات معاد تدويرها، نجدها حولنا في استخداماتنا اليومية مثل الأواني المعدنية وبقايا الأثاث الخشبي وأنابيب المياه البلاستيكية وغيرها، وهو أسلوب مبتكر يستهدف التوعية بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة بأسلوب مبدع وفريد.

5 محطات رئيسة

يشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من الجمهور بمختلف فئاته بالمحطات التي تم اختيارها لاستضافة العروض الموسيقية، ويلاحظ أن التفاعل على أشده بين الفنانين والجمهور تشجيعاً لتلك الإبداعات الموسيقية التي تعكس في جانب منها ثقافات متعددة من حول العالم، وهذه العروض الموسيقية تقدم عبر 5 محطات رئيسة للمترو، وهي الأعلى كثافة من حيث عدد الركاب، ومنها محطات «الاتحاد، برجمان، مول الإمارات، مركز دبي المالي، وشوبا العقارية»، وهذه المحطات تستقبل عشرات الآلاف من الركاب يومياً لكونها مرتبطة بوجهات حيوية في دبي.