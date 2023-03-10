«أبوظبي للثقافة والفنون» تدعم المصممين الواعدين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعاونها مع «دولتشي آند غابانا»، علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة، لإطلاق جائزة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون و«دولتشي آند غابانا» للتصميم، والتي تهدف إلى رعاية المصممين الإماراتيين الواعدين، ومنحهم فرصة الاحتفاء بتراثهم العريق من خلال التصاميم المختلفة من الأزياء والمجوهرات والعطور والديكورات المنزلية.

يمكن للطلاب الجامعيين والمتخرجين حديثاً في دولة الإمارات التقدم للجائزة، كما تقدم الجائزة للمرشحين الفائزين فرصة اكتساب المهارات الضرورية لتطوير منتجاتهم النهائية وتنفيذها على أرض الواقع، من خلال منحة تدريبية مدفوعة التكاليف إلى مقر دار التصميم العريقة في إيطاليا قبل عرض أعمالهم أمام الجمهور ضمن فعاليات الدورة الـ 21 من مهرجان أبوظبي لعام 2024. وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس، المدير الفني لمهرجان أبوظبي « ندشّن شراكة جديدة تعزّز جهودنا لرعاية الابتكار والإبداع، والتفكير الحر، وتمكين الشباب، كما نؤمن بعزيمة التطور وإرادة التأثير والإلهام لهذا الجيل والأجيال المقبلة، بالمعرفة والتنوير والطموح الإبداعي».

وتابعت: «توفر هذه الجائزة للشباب فرصة للتعرف على مهارة تصميم الأزياء الراقية، وتعزيز إمكاناتهم وتحقيق أحلامهم، وتقديم مواهبهم الإبداعية ليس فقط في أبوظبي، ولكن على الساحة الدولية أيضاً، مع التيركز على تحقيق التنمية الثقافية المستدامة».