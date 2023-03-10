"ميتا" تعمل على إطلاق شبكة اجتماعية جديدة

أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لموقع فيسبوك، أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة "لمشاركة الرسائل النصية". وبعد تقارير نشرها موقعا "بلاتفورمر" و"ماني كونترول" الإخباريان، أكدت "ميتا"، اليوم الجمعة، أنها بدأت العمل على المنصة الجديدة. وقالت المجموعة الأميركية في بيان مقتضب "نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولامركزية لمشاركة الرسائل النصية".

وذكرت تقارير إعلامية أن تطبيق "ميتا" الجديد سيستخدم تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع منصات أخرى. وينظر إلى هذا المشروع على أنه منافس محتمل لشبكة تويتر للتدوينات القصيرة. أخبار ذات صلة تيك توك يتيح لمستخدميه إنتاج مقاطع مصورة تصل إلى 20 دقيقة ميتا تواصل إصدار أدوات الذكاء الاصطناعي

المصدر: آ ف ب