"أيام الشارقة التراثية" تصل إلى الحمرية

الشارقة (الاتحاد) انطلقت بمدينة الحمرية مساء، فعاليات الدورة الـ20 من أيام الشارقة التراثية بالحمرية، المقامة لهذا العام تحت شعار "التراث والإبداع" في قرية التراث بالحمرية المطلة على خور منطقة الحمرية والتي تتواصل على مدى أربعة أيام وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث. وشاركه الافتتاح حميد سيف بن سمحة الشامسي، رئيس المجلس البلدي بمنطقة الحمرية، وسعادة سعيد عبيد بوفيير الشامسي مدير الديوان الأميري بالحمرية، وسعادة حميد علي آل علي نائب رئيس مجلس منطقة الحمرية، وحميد فايز الشامسي، نائب رئيس المجلس البلدي، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بحضور وجهاء ومسؤولي المنطقة والمجالس وجمع غفير من الحضور والاهالي والمهتمين بالتراث والموروث الشعبي من زوار وقاطني الحمرية والمناطق المجاورة. ويشارك عدد من المؤسسات في التنفيذ مع معهد الشارقة للتراث وبلدية الحمرية والمجلس البلدي لمنطقة الحمرية والديوان الأميري، وهي هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة متاحف الشارقة، ومجلس منطقة الحمرية، ودائرة الخدمات الاجتماعية فرع الحمرية، ونادي سيدات الشارقة فرع الحمرية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومركز الفنون بالحمرية، وهيئة الشارقة للمتاحف، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمدارس في منطقة الحمرية ومدرسة الشعلة الخاصة.
وقدمت فرق العيالة المشاركة في الفعاليات عروضاً فنية شعبية وفلكلورية، وتجول الحضور وضيوف الأيام التراثية بالحمرية في أروقة وأركان قرية التراث، مستمعين إلى شروحات حول أبرز البرامج والأنشطة المصاحبة، علاوةً على الاطلاع على المبادرات التي يجري تنفيذها خلال فترة اقامة الايام التراثية، متعرفين خلال الجولة على الأجنحة المخصصة للهيئات والدوائر والمؤسسات المشاركة في الأيام التراثية بالحمرية.
وتابع زوار وضيوف المهرجان التراثي بالحمرية الورش المتعلقة بالتراث الشعبي، مطلعين على الفعاليات القائمة في مختلف أرجاء قرية التراث بالحمرية ومن أبرزها العروض المسرحية التفاعلية والفلكلورية والشعبية وفقرات تم تنفيذها من خلال مدارس منطقة الحمرية الى جانب الأهازيج التراثية والمشاهد التمثيلية والالعاب الشعبية والرياضية والفعاليات الثقافية. وجرى تقديم فقرات فنية ورقصات شعبية قدمتها الفرق العالمية وعدد من الفرق التراثية، وتنفيذ المسابقات المخصصة للأطفال المرافقين للأهالي وتوزيعات للهدايا والجوائز القيمة، التي أضفت الفرحة الكبيرة وأدخلت السرور على مستحقيها من مختلف الفئات المشاركة والزوار وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في حكومة الشارقة. وقام المسلم والحضور بجولة بحرية على ضفاف خور الحمرية وتابع حرفة الصيد وارتباطها بالمنطقة أحد الحرف المتوارثة. بعدها بادرت بلدية الحمرية بالاحتفال بحصول سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم لحصوله على جائزة رجل التراث العربي 2023 وذلك بعدما قام مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بتقديم كعكعة بهذه المناسبة من على ضفاف خور الحمرية والقيام بتقطيعها مع المسلم والحضور.
وقال حميد سيف بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية بأن إقامة فعاليات أيام الشارقة التراثية بالحمرية تأتي في إطار الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد دائماً على أن التراث والتاريخ يعززان الانتماء الوطني نظراً لما تمثله النواحي التراثية من إحياء للذاكرة، وترتيباً لمستقبل زاهر. وأشاد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بالدور الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز التراث والموروث الشعبي في وجدان أبناء إمارة الشارقة، ودعم سموه للفنون الشعبية والتراثية في مختلف دول العالم، وجهد سموه المتواصل في دعم المنظمات العاملة في هذا المجال، وإنشائه المراكز التراثية والثقافية في أقطار العالم، كما أثنى على تعاون مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات في حكومة الشارقة وحرصهم على المشاركة في فعاليات الأيام التراثية بالحمرية. وأشاد بالجهود المبذولة من معهد الشارقة للتراث، ممثلاً برئيسه الدكتور عبد العزيز المسلم، لتواصل المعهد ومتابعته الحثيثة، ودوره الرئيس في الحفاظ على التراث وهويته ومكوناته الشعبية وإرث الآباء والأجداد، مؤكداً على أن أيام الشارقة التراثية أصبحت نافذة حضارية تسلط الضوء على أصالة الماضي وعراقة الحاضر والمستقبل المشرق.