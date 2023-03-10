أميركا توافق على علاج جديد للصداع النصفي

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، اليوم الجمعة، على بخاخ أنف لتكسين الصداع النصفي من إنتاج شركة "فايزر" للأدوية.
وقالت شركة "فايزر" إنه تمت الموافقة على استخدام عقار "زافزبريت" (Zavzpret)، المعروف أيضا باسم "زافيجيبانت" (zavegepant)، في تسكين الصداع النصفي الحاد المصحوب وغير المصحوب بهالة. وتشير كلمة الهالة إلى أي اضطراب عصبي يحدث قبل وقت وجيز من ظهور الصداع النصفي أو خلال تطوره.
وقالت الشركة إن البخاخ، الذي سيُعلن سعره عند إطلاقه في يوليو المقبل، "من المتوقع أن يكون متقاربا في السعر مع عقاقير أخرى معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير للصداع النصفي" تنتمي للفئة نفسها من العقاقير.
وأضافت "فايزر" دواء "زافزبريت" وعقاقير أخرى لتسكين الصداع النصفي، من بينها "نورتيك أو.دي.تي"، إلى مجموعة منتجاتها تلك من خلال استحواذها على شركة "بيوهافين" للمستحضرات الدوائية في صفقة بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار أميركي.