مهرجان الشيخ زايد يتعاون مع "تدوير"

أبوظبي (الاتحاد) تشارك شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" كجهة داعمة في مهرجان الشيخ زايد المستمر في منطقة الوثبة حتى 18 مارس، بهدف تعريف الجمهور بخدمات ومشاريع الشركة، وضمان الحفاظ على النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة خلال فعاليات المهرجان. ويُعتبر المهرجان الذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، من أهم الفعاليات السنوية التي تعكس الاهتمام الكبير الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" للتراث الإماراتي والموروثات والتقاليد الشعبية الإماراتية الأصيلة. وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ "تدوير": نحرص بشكل مستمر على المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تنظمها إمارة أبوظبي لتسليط الضوء على دورنا وجهودنا للحفاظ على نظافة الإمارة ومظهرها العام من خلال تقديم خدمات متكاملة للنظافة العامة ومكافحة آفات الصحة العامة والتي يتم توفيرها من قبل فرق مختصة باستخدام أفضل التقنيات والمعدات المتقدمة. ويُعتبر مهرجان الشيخ زايد من المهرجانات العريقة التي نحرص على التواجد خلالها، حيث نشارك كجهة داعمة للحدث الذي يتمتع بمكانة مميزة كونه يعكس الإرث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات. وأضاف الظاهري: نعمل على توفير خدماتنا طوال وخلال وبعد المهرجان لضمان توفير بيئة نظيفة لمرتادي المهرجان والعاملين فيه، كما نحرص من خلال تواجدنا في المهرجان على حث أفراد المجتمع على اتباع أفضل ممارسات النظافة العامة من حيث الالتزام برمي النفايات في الحاويات المخصصة لتعزيز مساهمتهم في الحفاظ على نظافة البيئة واستدامتها. وتعمل الشركة طوال فترة المهرجان على توفير خدمات جمع ونقل النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة حيث وفرت الشركة 297 معدة وآلية متطورة إضافة إلى توفير ما يقارب 255 من الحاويات ذات التصميم الحضاري وخدمات الكنس اليدوي والآلي على الطرق الرئيسة والمؤدية للموقع فضلاً عن إرسال فرق عمل متخصصة لضمان الحفاظ على نظافة الموقع قبل وخلال وبعد فترة المهرجان تضم نحو 150 شخصاً من العاملين في الشركة.