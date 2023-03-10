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موراي.. عودة صعبة في إنديان ويلز

موراي.. عودة صعبة في إنديان ويلز
10 مارس 2023 16:30

نيويورك (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

قلب نجم التنس الاسكتلندي المخضرم أندي موراي تأخره إلى فوز مثير، في مستهل مشواره ببطولة إنديان ويلز المفتوحة، وفاز موراي على الأميركي جيفري جون ولف بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 7/ (5 7/) و6/1 و6/4 في الدور الأول من البطولة الأميركية. 

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وخاض موراي العدد الأقصى من المجموعات خلال آخر عشرة انتصارات له منذ بطولة خيخون المفتوحة في أكتوبر الماضي، من بينها خوضه مباراتين امتدت كل واحدة منهما لخمس مجموعات في بطولة استراليا المفتوحة.
على الجانب الآخر، لم يواجه البريطاني جاك دريبر صعوبة تذكر في طريقه نحو التأهل للدور الثاني، إذ فاز بسهولة على السويسري لياندرو ريدي بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6 1/ و6/1، وضرب دريبر موعدا في الدور الثاني مع مواطنه دانييل إيفانز، في مواجهة بريطانية خالصة. وتغلب السويسري ستان فافرينكا على الأسترالي الكسندر فكيتش بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 4/ و1 6/ و6/1، في الوقت الذي فاز فيه الأسترالي تاناسي كوكيناكيس على الأميركي براندون هولت 6 4/ و6 /1.
وشق الأميركي ماكينزي ماكدونالد طريقه للدور الثاني بفوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش 6 3/ و6 /صفر، وفاز الأميركي الأخر جاك سوك على الفرنسي جريجوري باريري 6 4/ و6 /2.
وخرج النمساوي دومينيك ثيم من الدور الأول بخسارته على يد الفرنسي أدريان مانارينو 6 4/ و4 6/ و6/7.
وفاز الأسترالي رينكي هيجيكاتا على السويدي ميكايل يمر 6/4 و7/5.
والسلوفاكي اليكس مولكان على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 6/3 و6 /2، وأطاح الأميركي بن شيلتون بالإيطالي فابيو فونيني 6/4 و6/1، كما فاز الألماني يان لينارد شترف على الفرنسي كنتن هليس 1/6 و6/3 و6 /3.

أندي موراي
إنديان ويلز
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