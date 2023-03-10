ماسك يخطط لبناء مدينته الخاصة في تكساس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخطط لبناء مدينته الخاصة على أرض اشتراها مؤخرا قرب مدينة أوستن (عاصمة تكساس).

ونقلت الصحيفة أمس الخميس عن مصادر مطلعة، أن ماسك يرى مع العاملين في شركاته، بأن الحديث يدور عن نوع من المدينة الفاضلة في تكساس تتموضع على طول نهر كولورادو حيث يمكن للموظفين العمل والعيش.

وذكرت بعض المصادر، أن المدينة المخطط لها ستتجاور مع مباني شركتي SpaceX و Boring Company التي يتم بناؤها في تكساس. وهناك تم بالفعل تشييد مجموعة من المنازل النموذجية ومسابح ومنطقة رياضية خارجية وصالة ألعاب رياضية.

من جانبه تحدث ستيف ديفيس، وهو أحد كبار مساعدي ماسك، عن وجود خطط أكبر لدى رئيسه، بما في ذلك بناء مدينة كبيرة كاملة.

ومن المعروف أنه وفقا لتشريعات ولاية تكساس، لا يمكن تسجيل المدينة إلا بعد أن يبلغ عدد سكانها 201 شخص على الأقل.

في نفس الوقت، قالت متحدثة باسم مقاطعة باستروب، حيث يتم بناء مدينة ماسك المقبلة، إن الإدارة لم تتلق أي طلب بهذا الخصوص من جانب الملياردير أو من المؤسسات التابعة له.