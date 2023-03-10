السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

احذر.. لا تتناول هذه الفيتامينات معاً

احذر.. لا تتناول هذه الفيتامينات معاً
10 مارس 2023 07:53

 أعلنت الطبيبة الروسية أوليسا سافيليفا، أن تناول النحاس والزنك معا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة،وفقاً لموقع RT.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن الفيتامينات والعناصر المعدنية ضرورية للجسم لكي تعمل جميع أجهزته واعضائه بصورة طبيعية. ولكن من الأفضل تجنب بعض المكملات الغذائية معا.

فمثلا لا ينصح بتناول المغنيسيوم والكالسيوم معا. لأن تناولهما معا كمكملات غذائية،  على الرغم من أنهما يلعبان دورا مهما في الجسم، يعرقل عملية امتصاصهما في الأمعاء، ما يمنع حصول الجسم على فوائدهما.
وتضيف، كما لا ينصح بتناول مكملات النحاس والزنك معا.

وتقول في هذا الصدد: "النحاس مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة العظام. أما الزنك فيساهم في تعزيز منظومة المناعة والتئام الجروح ونمو الخلايا. ولكن تناولهما معا يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وآثارا جانبية خطيرة".

وتحذر الطبيبة من تناول الكالسيوم والحديد معا. لأن تناولهما معا يخفض امتصاص الحديد بنسبة 50 بالمئة. ونفس الشيء يحصل عند تناول مستحضرات الحديد مع أطعمة غنية بالكالسيوم. لذلك من الأفضل تناول مستحضرات الحديد والأطعمة المحتوية على نسبة جيدة منه مع فيتامين С، لأن هذا يزيد من امتصاص الحديد في الأمعاء. كما لا ينصح بالجمع بين الحديد والشاي الأخضر لأن الأخير يحتوي على نسبة عالية من المواد الدباغية التي تمنع امتصاص الحديد، ما قد يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يظهر على شكل تعب وضيق في التنفس وشحوب في الجلد.

وتضيف لا ينصح بتناول فيتامين С مع فيتامين В12.

وتقول: "يسهم فيتامين С في تعزيز منظومة المناعة، أما فيتامين В12 فضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء. ولكن الجرعات الكبيرة من فيتامين С تحسن عملية امتصاص فيتامين В12 كثيرا ما يؤدي إلى تراكمه في الجسم. والآثار الجانبية لتناولهما معا هي الصداع والدوخة وحتى الحاق ضرر بالكلى".

وتشير الطبيبة إلى أنه لا ينصح بتناول فيتامينات D و E و K معا، لأنها على الرغم من كونها ضرورية لصحة العظام وتخفيف الالتهابات وتحسين عملية تخثر الدم يمكن عند تناول جرعات كبيرة منها معا أن تتفاعل بعضها مع بعض، ما قد يضحي سببا في حدوث نزيف.

وأخيرا لتجنب حدوث هذه المضاعفات تنصح باستشارة الطبيب قبل تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية.

أخبار ذات صلة
طرق فعالة لتسريع الشفاء من الإنفلونزا
المصدر: وكالات
الحديد
المكملات الغذائية
الفيتامينات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©