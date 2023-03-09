ترامب سينشر كتاباً يضم رسائل من سياسيين ومشاهير

يعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نشر مجموعة رسائل تلقاها من بعض أبرز الشخصيات في التاريخ المعاصر مثل الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والإعلامية أوبرا وينفري، وفق ما أفاد ناشر كتبه الخميس. وقالت دار «ويننغ تيم بابليشينغ» للنشر إن كتاب «رسائل إلى ترامب»، الذي يضم 150 رسالة، يسلط الضوء على مراسلات «مذهلة وأحياناً خاصة» بين الرئيس السابق وزعماء وشخصيات إعلامية ورياضية وصناعيين كبار. يغطي الكتاب، الذي يتوقع صدوره الشهر المقبل، مراسلات ترامب على مدى أربعة عقود. وفي إحدى الرسائل عام 2000، تقول وينفري للرئيس الجمهوري السابق، البالغ 76 عاماً «من المؤسف أننا لم نترشح للرئاسة. يا لنا من فريق». كانت النجمة التلفزيونية تعلق بهذه الكلمات على كتاب ترامب «أميركا التي نستحقها» الذي بعث لها هو بمقتطفات منه وصفها فيها بأنها قد تكون النائبة المثالية للرئيس الأميركي. ونُقل عن ينفري، البالغة 69 عاماً، قولها لترامب إن تعليقاته جعلتها «تبكي قليلاً»، وفقاً لموقع «آكسيوس». وبما أن كل رسالة في الكتاب تأتي مرفقة بتعليق من ترامب، فقد وصف الرئيس السابق وينفري بأنها «مذهلة»، وفقاً للموقع، لكنه تذمر من أنها «لم تتحدث إليه» بعد إعلان ترشحه للرئاسة عام 2015. تحمل الكثير من الرسائل، التي اختارها ترامب بنفسه، تواقيع شخصيات إعلامية بارزة، خصوصاً خلال الفترة التي كان يعيش فيها حياة شهرة، حين كان مليارديراً ونجماً في عالم تلفزيون الواقع. بعض الرسائل أيضاً لشخصيات سياسية من الوزن الثقيل مثل الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة، منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، والزعيم الكوري الشمالي، وفق بيان الناشر. كانت رسائل كيم الموجهة لترامب ضمن وثائق حكومية سرية عُثر عليها مخبأة في مقر الرئيس السابق في فلوريدا العام الماضي، واتهم بأخذها من البيت الأبيض بعد انتهاء مأموريته. والعام الماضي، أصدرت دار «ويننغ تيم بابليشينغ» التي شارك في تأسيسها دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر لترامب، كتاب «رحلتنا معاً» الذي يروي بالصور لحظات ترامب في البيت الأبيض خلال ولايته الرئاسية، وحقق الكتاب مبيعات وصلت إلى 20 مليون دولار أميركي. أخبار ذات صلة الكتاب.. بهجة العقول العدل الأميركية: من الممكن مقاضاة ترامب في اقتحام الكابيتول

المصدر: آ ف ب