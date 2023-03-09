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«ضوء».. تجربة بصرية لـ«جيمس» في دبي

«ضوء».. تجربة بصرية لـ«جيمس» في دبي
10 مارس 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

يستضيف «أوبرا غاليري» أول معرض فردي للفنان البريطاني الأميركي أنتوني جيمس، في مركز دبي المالي العالمي.. ويعد جيمس الفنان الوحيد على قيد الحياة الذي يعرض أعماله باستمرار في القارات السبع.

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ويعتمد معرض «ضوء» على مفهوم الوهم وهو عبارة عن تجربة بصرية بحتة لخلق تجربة حسّية باستخدام الضوء، باعتماد طريقة تتحدى تصور المُتلقي للواقع.. حيث تُقارن أعمال أنتوني جيمس بين مفهومي الضوء والظلام، وتعمل على تجريد الذهن من كل ما هو واضح ومُمكن، وذلك باستخدام أشكال منحوتة بواسطة أضواء موضعية LED مع الحديد والزجاج لتجسيد عمل مُتعدد الأبعاد.

أوبرا غاليري
الإمارات
دبي
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