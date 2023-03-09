«Creed 3».. عودة الملاكم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الثاني من سلسلة Creed، قرر «أدونيس كريد» في الجزء الثالث من الفيلم، بعد آخر مباراة احترافية له، أن يتقاعد، ويعيش أجمل أيام حياته بالاحتفاء بالإنجازات التي حققها في رياضة الملاكمة، بعدما أصبح البطل الأوحد في الولايات المتحدة الأميركية، وتكوين عائلة مع «بيانكا» التي تلعبها تيسا تومبسون وابنته «آمالا». وكان افتتح صالة رياضية للتدريب على الملاكمة، حتى ظهر صديقه القديم «آندرسون داميان» الذي جسده الممثل جوناثان ميجوز، ليقلب الأحداث رأساً على عقب.

يشارك ببطولة Creed 3 الذي يُعرض حالياً في السينما المحلية، كل من: مايكل بي. جوردن، تيسا تومبسون، جوناثان ميجورز، فلوريان مونتينو، سيلينيس ليفا، وفيليشيا رشاد. وهو من تأليف ريان كوجلير وزاك بالين، وﺇﺧﺮاﺝ مايكل بي. جوردن.

لياقة بدنية

يبدأ الفيلم الذي يمزج بين الدراما والحركة ورياضة الملاكمة، بلقطات «فلاش باك» من طفولة «أدونيس» وصداقته مع «آندرسون باميان»، الملاكم الظاهرة، الذي أمضى 18 عاماً في السجن، بسبب حادثة شجار تعرض لها بوجود «أدونيس» وهما في عمر مبكر، وتسبب هذا الحادث في قضاء «داميان» سنوات طويلة خلف القضبان، لكنه ظل محافظاً على لياقته البدنية والحيوية.

47 عاماً

يُعتبر الجزء الثالث من Creed، الفيلم التاسع من سلسلة Rocky - Creed، عبر أكثر من 47 عاماً، وكان مفاجأة هذا الجزء أن مايكل بي جوردان هو من تولى إخراج العمل للمرة الأولى. ومع تسلسل الأحداث يظهر «باميان» إلى «أدونيس» بعد خروجه من السجن، لمساعدته على العودة إلى الحياة من جديد، فقدم له «أدونيس» عرضاً بالتدريب والالتحاق بالنادي الخاص به.

الشعور بالذنب

يبدأ «أدونيس» في تدريب «داميان»، لكنه يتسبب في العديد من المشكلات خلال فترة تدريبه، ويحاول إيذاء الناس بطريقة أو بأخرى، ويرى نفسه أنه أفضل من «أدونيس»، وأن دخوله السجن منعه من تحقيق التفوق، فيسعى إلى تدمير كل شيء. واشترك «داميان» في مباريات ملاكمة رسمية، وبدأ بالقتال بعنف شديد، حتى يقرر «أدونيس» مقاتلته والتحرر من الشعور بالذنب تجاهه.

إرث

لطالما كان Creed منذ عرض جزئه الأول عام 2015، يتمحور حول جزء من إرث سلسلة Rocky، لبطلها الممثل العالمي سيلفستر ستالون، ليأتي Creed، ويستعرض قصة بطل العالم السابق في ملاكمة الوزن الثقيل «روكي بالبوا» الذي جسده ستالون، يعمل كمدرب وملهم للملاكم «أدونيس كريد» ابن صديقه القديم ومنافسه السابق «أبوللو كريد».

تصوير ديناميكي

تميز جوردن في تقديم لقطات تدريب وتنفيذ مباريات ملاكمة احترافية على وقع موسيقى تصويرية نابضة بالحياة، وجاءت المباراة الكبرى في حلبة القتال بين «أدونيس» و«داميان» مبنية على مشاعر وغضب وذنب مكبوتين لسنوات طويلة، حيث يأخذ جوردن المشاهدين من الناحية البصرية إلى تلك اللحظة بطريقة لم تقترب منها السلسلة يوماً، بتصوير ديناميكي جديد للمشاهد القتالية الشرسة.