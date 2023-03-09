فوائد مذهلة لـ«ماء الورد»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في «ماء الورد» تحارب التهاب الجلد واحمراره الذي تتسبب به الأشعة فوق البنفسجية، وتساعد في تأخير علامات الشيخوخة. ويحتوي «ماء الورد» على فيتامين (ج) المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ما يسهم في علاج حَب الشباب. ويساعد «ماء الورد» في أمراض العيون وعلاج جفافها.

وذكر موقع Style Craze أن فوائد «ماء الورد» لا تزال قيد الاكتشاف في العصر الحديث. ويعتقد محبو «ماء الورد» أن استنشاق أبخرته يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية، إذ قد تكون له تأثيرات شبيهة بمضادات الاكتئاب، كما يؤدي إلى تخفيف الصداع إذا وضعت كمادات منقوعة فيه على الرأس.