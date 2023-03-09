علماء يحذرون من عودة "فيروس الزومبي"

حذر فريق من العلماء من عودة "فيروس الزومبي" المجمد منذ 48500 عام، مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي بسبب تغير المناخ.

وذكر تقرير صدر مؤخرا أنه من الخطأ الإشارة إلى أن "فيروسات الزومبي لا تشكل تهديدا للصحة العامة"، حسب ما نقل موقع "سي إن إن" الأميركي.

وأضاف التقرير: "هذا الذوبان السريع للتربة الصقيعية في القطب الشمالي يتسبب في إعادة إحياء المواد العضوية القديمة المحفوظة منذ آلاف السنين في طبقات التربة العميقة".

ومعلوم أن التربة الصقيعية، التي تشكل 25 في المئة من نصف الكرة الشمالي، باردة وخالية من الأكسجين، كما أن الضوء لا يخترقها بحسب سكاي نيوز العربية.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن التغير المناخي، الذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار الضعف في القطب الشمالي، قد يؤدي إلى عودة الفيروسات، التي يمكن أن تعرض صحة الحيوان والبشر للخطر بعد أن ظلت خامدة لعشرات الآلاف من السنين.