الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دبّة قطبية نفقت جرّاء صعقة كهربائية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات

أرشيفية
9 مارس 2023 15:47

نفقت دبّة قطبية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات، جرّاء تعرّضها لصعقة عندما عضّت سلكاً كهربائياً بعد تمكنها من الخروج من قفصها، بحسب ما أعلنت إدارة الحديقة الأربعاء.

ووقع الحادث عصر الثلاثاء عندما نجحت الدبّة في مغادرة القفص بتحطيمها حاجزاً معدنياً.

وأوضحت الحديقة في بيان أن الدبّة «أمسكت بعد تجاوزها الحاجز سلكاً كهربائياً، ثم قطعته بأسنانها فتعرّضت لصعقة كهربائية».

وأعلن مدير حديقة الحيوانات مادس فروست برتلسن عن اتخاذ تدابير لتعزيز الأمان في قفص الدببة البيضاء.

ولم تشهد هذه الحديقة أي حادث مماثل منذ إنشائها عام 1859، مما يجعلها واحدة من أقدم حدائق الحيوانات في أوروبا.

 

أخبار ذات صلة
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
المصدر: وكالات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
الرياضي
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
اليوم 15:24
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
الرياضي
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
اليوم 15:20
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
عربي ودولي
ملك بريطانيا يمنح شقيقه إدوارد لقباً جديداً
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©